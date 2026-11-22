Движение для всех видов автотранспорта открыли на четырёх участках республиканских трасс в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Ограничения сняли 22 ноября 2026 года в 13:00.

В Северо-Казахстанской области проезд возобновили на следующих участках:

автодорога «Костанай – Мамлютка» — с 226-го по 406-й километр, от границы Костанайской области до города Мамлютки;

автодорога «Петропавловск – Соколовка – граница РФ» — с 11-го по 73-й километр, от Петропавловска до государственной границы;

автодорога «Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» — с 491-го по 521-й километр, от Петропавловска до Мамлютки.

В Костанайской области движение открыли на участке трассы «Костанай – Мамлютка» с 163-го по 226-й километр — от села Узунколь до границы Северо-Казахстанской области.