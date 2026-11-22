Движение открыли на четырёх участках трасс в Северо-Казахстанской и Костанайской областях
С 22 ноября проезд для всех видов транспорта возобновлён на дорогах республиканского значения.
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Движение для всех видов автотранспорта открыли на четырёх участках республиканских трасс в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Ограничения сняли 22 ноября 2026 года в 13:00.
В Северо-Казахстанской области проезд возобновили на следующих участках:
автодорога «Костанай – Мамлютка» — с 226-го по 406-й километр, от границы Костанайской области до города Мамлютки;
автодорога «Петропавловск – Соколовка – граница РФ» — с 11-го по 73-й километр, от Петропавловска до государственной границы;
автодорога «Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ» — с 491-го по 521-й километр, от Петропавловска до Мамлютки.
В Костанайской области движение открыли на участке трассы «Костанай – Мамлютка» с 163-го по 226-й километр — от села Узунколь до границы Северо-Казахстанской области.
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