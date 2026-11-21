Верховенство закона, борьба с коррупцией и прозрачное расходование государственных средств — главные условия построения справедливого общества. Об этом заявил государственный деятель Алмасбек Мамытбеков, выразив поддержку особому вниманию Главы государства к принципу «Закон и порядок».

По его словам, борьба с коррупцией прежде всего должна начинаться с обеспечения равенства всех перед законом. Ни занимаемая должность, ни прежние заслуги, ни общественный авторитет не должны освобождать человека от ответственности в случае нарушения закона.

«Как обычный гражданин могу сказать: в справедливом обществе нужно оценивать не то, кем является человек, а то, какие поступки он совершает. Тот, кто нарушил закон, должен отвечать за свои действия независимо от занимаемой должности. Только так будет укрепляться доверие народа к справедливости», — отметил Алмасбек Мамытбеков.

Государственный деятель подчеркнул, что последствия коррупции в первую очередь отражаются на простых гражданах. По его словам, если бюджетные средства расходуются не по назначению, а строительные работы выполняются некачественно, это напрямую сказывается на жизни населения.

В этой связи он отметил необходимость уделять особое внимание прозрачности и добросовестности при реализации программы «Народная стройка».

«Каждая выделенная сумма должна расходоваться по назначению, а выполненные работы — соответствовать требованиям качества. Ведь результат государственных проектов прежде всего должен служить благополучию народа», — подчеркнул он.

Алмасбек Мамытбеков также отметил, что принцип «Закон и порядок» не должен ограничиваться только мерами наказания. По его мнению, уважение к закону начинается с внутренней культуры и личной ответственности каждого человека.

«Закон и порядок не сводятся только к наказанию. Они начинаются с внутренней культуры и ответственности каждого человека. В этом и заключается смысл концепции “Таза Қазақстан”. Чистота касается не только окружающей среды, но и мыслей, слов и поступков человека», — сказал государственный деятель.

Он напомнил, что главная задача государственной службы — добросовестно служить народу. По его словам, высокая должность предполагает большую ответственность, а доверие граждан необходимо подтверждать не словами, а конкретными делами.

«На мой взгляд, реальные изменения в обществе произойдут тогда, когда принцип “Закон и порядок” станет повседневной жизненной установкой каждого гражданина. Государственная служба прежде всего означает честное служение народу. Высокая должность возлагает большую ответственность, а доверие народа должно оправдываться не словами, а конкретными делами», — отметил Алмасбек Мамытбеков.

По мнению государственного деятеля, справедливость в обществе возможна только при равенстве всех граждан перед законом. Никто не должен стоять выше закона — это главное условие построения Справедливого общества.