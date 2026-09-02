Движение по проспекту Тлендиева в Астане ограничили до 15 сентября
2 Сентября 2026, 16:58
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2 Сентября 2026, 16:582 Сентября 2026, 16:58
130Фото: Baq.kz
В Астане до 15 сентября частично ограничили движение транспорта по проспекту Тлендиева. Это связано с дорожными работами в рамках строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой, сообщили в акимате столицы.
На время проведения работ движение автомобилей организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на этом участке. Для обеспечения безопасности установлены временные дорожные знаки и указатели.
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