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Движение по проспекту Тлендиева в Астане ограничили до 15 сентября

2 Сентября 2026, 16:58
АВТОР
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Baq.kz 2 Сентября 2026, 16:58
2 Сентября 2026, 16:58
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Фото: Baq.kz

В Астане до 15 сентября частично ограничили движение транспорта по проспекту Тлендиева. Это связано с дорожными работами в рамках строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой, сообщили в акимате столицы.

На время проведения работ движение автомобилей организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на этом участке. Для обеспечения безопасности установлены временные дорожные знаки и указатели.

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