Пресс-служба АО "КазАвтоЖол" сообщила об ограничении движения автотранспорта в Карагандинской области и области Улытау из-за резкого ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.

По данным дорожных служб, 15 декабря 2025 года с 11:30 было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты" в Карагандинской области. Закрыт отрезок с 788 по 906 километр, от границы области Улытау до села Топар.

Аналогичные меры приняты и на территории области Улытау. С этого же времени движение было ограничено на участке той же автодороги с 756 по 788 километр — от населенного пункта Жанаарка до границы Карагандинской области.

Как уточнили в "КазАвтоЖоле", ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями и введены в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения. Ориентировочное время открытия указанных участков автодороги запланировано на 20:00 15 декабря 2025 года.

Дорожные службы рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях до снятия ограничений и следить за обновлением оперативной информации.