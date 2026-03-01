В Астане спасатели пришли на помощь детям, оказавшимся заблокированными в лифте одного из многоэтажных домов на улице Ш. Косшыгулулы в районе Сарыарка, передает BAQ.KZ со ссылкой МЧС РК.

По информации ведомства, на пульт 112 поступил вызов о том, что в лифте находятся дети. Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью ручного инструмента открыли двери кабины и эвакуировали двух детей 2016 и 2022 годов рождения.

В ведомстве напомнили, что в случае любой чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.