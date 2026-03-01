Двое детей оказались заблокированы в лифте в Астане
Сегодня 2026, 00:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:08Сегодня 2026, 00:08
150
В Астане спасатели пришли на помощь детям, оказавшимся заблокированными в лифте одного из многоэтажных домов на улице Ш. Косшыгулулы в районе Сарыарка, передает BAQ.KZ со ссылкой МЧС РК.
По информации ведомства, на пульт 112 поступил вызов о том, что в лифте находятся дети. Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью ручного инструмента открыли двери кабины и эвакуировали двух детей 2016 и 2022 годов рождения.
В ведомстве напомнили, что в случае любой чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США