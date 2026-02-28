В медицинских учреждениях на лечении находятся пять пациентов с тяжелыми ожогами, двое из них — в отделении реанимации. Об этом сообщил председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Ержан Адильбеков на брифинге, передает BAQ.KZ.

По его словам, состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжелое. У него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. Такая травма опасна развитием отека гортани и перекрытием доступа кислорода.

«В подобных случаях возникает риск остановки дыхания из-за отека. Поэтому, вероятнее всего, пациенту будет выполнена трахеостомия для обеспечения дыхания и дальнейшего проведения реанимационных мероприятий», — отметил он.

Второй пациент также находится в тяжелом состоянии. У него около 35% ожогов тела — поражены лицо, руки, задняя поверхность шеи и плечи. Местами зафиксированы ожоги третьей Б степени, относящиеся к наиболее глубоким и тяжелым повреждениям.

Как пояснил Ержан Адильбеков, пациенты с обширными ожогами находятся в состоянии травматического шока, вызванного ожоговой болезнью. При таких травмах повреждается кожный покров, который выполняет барьерную функцию и защищает организм от внешней среды.

«Кожа — это наш защитный барьер. Когда он нарушен, пациенты становятся уязвимыми к температурным и инфекционным воздействиям», — подчеркнул глава центра.

Кроме того, при тяжелых ожогах возможна интоксикация организма, что может привести к поражению почек. В таких случаях медики рассматривают необходимость подключения пациентов к аппарату гемодиализа.

Врачи отмечают, что лечение ожоговой болезни — длительный и сложный процесс, который может занять не один месяц. Медицинские бригады продолжают проводить комплексную терапию и круглосуточно контролируют состояние пострадавших.