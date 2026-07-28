Двое казахстанцев погибли в ДТП в Республике Алтай

При столкновении двух автомобилей на трассе в Республике Алтай погибли двое жителей Казахстана, еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Интерфакс».

Авария произошла вечером 27 июля вблизи села Акташ Улаганского района. 31-летняя местная жительница за рулем Toyota Avensis выехала на встречную полосу, где ее машина столкнулась с автомобилем Chevrolet Nexia под управлением 40-летнего жителя Казахстана.

Водителя Chevrolet и 44-летнюю женщину, также гражданку Казахстана, доставили в Акташскую районную больницу с тяжелыми множественными травмами. Впоследствии оба скончались.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы остальные пассажиры Chevrolet, двое 63-летних мужчин и 13-летняя девочка, все они жители Казахстана. Также в больницу попал 21-летний пассажир Toyota, житель села Акташ.

Водитель Toyota, спровоцировавшая аварию, получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась. В ходе разбирательства установлено, что женщина села за руль, не имея права управления автомобилем, и в нетрезвом виде, передает агенство.

BAQ.KZ направил запрос в Министерство иностранных дел Казахстана. Ответ ведомства будет опубликован после получения.