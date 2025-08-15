  • 15 Августа, 16:29

Двое малышей утонули в запрещенном для купания месте в Актобе

Дети 2020 и 2022 годов утонули в водохранилище.

Сегодня, 15:55
Фото: pixabay

10 августа в Алматинском районе в жилом массиве Ясное-2 в связи с утоплением двух несовершеннолетних детей были проведены поисково-спасательные работы, передает BAQ.KZ.

На место происшествия были оперативно привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

В этот же день силами оперативно-спасательного отряда ДЧС тела детей были обнаружены в запрещённой для купания зоне, примерно в 2 метрах от берега и на глубине 3 метров.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает родителей и взрослых уделять особое внимание безопасности детей вблизи водоёмов:

"Даже кратковременное оставление ребёнка без присмотра может привести к невосполнимой трагедии. Купание должно осуществляться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели".

