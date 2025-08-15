Двое малышей утонули в запрещенном для купания месте в Актобе
Дети 2020 и 2022 годов утонули в водохранилище.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 августа в Алматинском районе в жилом массиве Ясное-2 в связи с утоплением двух несовершеннолетних детей были проведены поисково-спасательные работы, передает BAQ.KZ.
На место происшествия были оперативно привлечены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
В этот же день силами оперативно-спасательного отряда ДЧС тела детей были обнаружены в запрещённой для купания зоне, примерно в 2 метрах от берега и на глубине 3 метров.
Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает родителей и взрослых уделять особое внимание безопасности детей вблизи водоёмов:
"Даже кратковременное оставление ребёнка без присмотра может привести к невосполнимой трагедии. Купание должно осуществляться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели".
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Акимат Шымкента загорелся ночью
- Любовь за деньги: в Талдыкоргане раскрыли банду "романтических" мошенников