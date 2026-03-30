В Туркестане полицейские задержали двух подозреваемых, которые умышленно вывели из строя камеры видеонаблюдения на одной из улиц областного центра, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел около 01:00. Неустановленные лица разбили четыре камеры, причинив материальный ущерб на сумму более 700 тысяч тенге. По данным полиции, молодые люди скрывали лица масками и использовали длинную палку, чтобы повредить камеры.

Расследование удалось раскрыть с помощью записей с соседних камер видеонаблюдения, по которым полицейские проследили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признались, что пошли на такой поступок из-за недовольства штрафами за нарушение правил дорожного движения.