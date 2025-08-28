Двое рабочих получили ожоги горячей водой на предприятии в Актау
Инцидент произошел во время ремонтных работ.
Сегодня, 00:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:18Сегодня, 00:18
160Фото: pixabay.com
В ТОО "МАЭК" в Актау двое рабочих обварились горячей водой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Инцидент случился 27 августа около 14:30 во время ремонтных работ на турбогенераторе №3. При разбалчивании запорной арматуры два слесаря-ремонтника получили термические ожоги.
Одному пострадавшему помощь оказали на месте, после чего его отпустили домой. Второй рабочий был госпитализирован.
Для выяснения обстоятельств ЧП департамент комитета государственной инспекции труда Мангистауской области создал специальную комиссию.
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- Лига Чемпионов 2025: "Кайрат" может попасть в "группу смерти" с ПСЖ и Арсеналом
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
- Землетрясение в Каспийском море: жители Актау ощутили отголоски
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"