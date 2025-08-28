  • 28 Августа, 01:39

Двое рабочих получили ожоги горячей водой на предприятии в Актау

Инцидент произошел во время ремонтных работ.

Сегодня, 00:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18
160
Фото: pixabay.com

В ТОО "МАЭК" в Актау двое рабочих обварились горячей водой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент случился 27 августа около 14:30 во время ремонтных работ на турбогенераторе №3. При разбалчивании запорной арматуры два слесаря-ремонтника получили термические ожоги.

Одному пострадавшему помощь оказали на месте, после чего его отпустили домой. Второй рабочий был госпитализирован.

Для выяснения обстоятельств ЧП департамент комитета государственной инспекции труда Мангистауской области создал специальную комиссию.

Самое читаемое

Наверх