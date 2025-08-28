В ТОО "МАЭК" в Актау двое рабочих обварились горячей водой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент случился 27 августа около 14:30 во время ремонтных работ на турбогенераторе №3. При разбалчивании запорной арматуры два слесаря-ремонтника получили термические ожоги.

Одному пострадавшему помощь оказали на месте, после чего его отпустили домой. Второй рабочий был госпитализирован.

Для выяснения обстоятельств ЧП департамент комитета государственной инспекции труда Мангистауской области создал специальную комиссию.