Двое рыбаков пропали после опрокидывания лодки на озере Зайсан
Спасатели ведут поиски с воздуха, на воде и под водой, к операции подключились местные жители.
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Двое мужчин пропали без вести после опрокидывания лодки на озере Зайсан в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
По данным ДЧС ВКО, трое мужчин отправились на рыбалку на озеро в Тугылском сельском округе. Из-за сильного ветра лодка перевернулась.
Один из рыбаков, 1968 года рождения, смог самостоятельно добраться до берега. Ему помогли местные жители. Двое других мужчин — 1968 и 1995 годов рождения — оказались в воде. Спасательных жилетов на рыбаках не было.
На месте происшествия создан оперативный штаб. К поисковой операции привлекли силы и средства ДЧС, в том числе беспилотники, катера, другие плавсредства и подводный дрон. В поисках также участвуют местные жители на лодках.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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