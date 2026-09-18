Двое рыбаков пропали после опрокидывания лодки на озере Зайсан

Двое мужчин пропали без вести после опрокидывания лодки на озере Зайсан в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

По данным ДЧС ВКО, трое мужчин отправились на рыбалку на озеро в Тугылском сельском округе. Из-за сильного ветра лодка перевернулась.

Один из рыбаков, 1968 года рождения, смог самостоятельно добраться до берега. Ему помогли местные жители. Двое других мужчин — 1968 и 1995 годов рождения — оказались в воде. Спасательных жилетов на рыбаках не было.

На месте происшествия создан оперативный штаб. К поисковой операции привлекли силы и средства ДЧС, в том числе беспилотники, катера, другие плавсредства и подводный дрон. В поисках также участвуют местные жители на лодках.

Поисково-спасательные работы продолжаются.