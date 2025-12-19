  • 19 Декабря, 16:41

Двое жителей Астаны в один день совершили суицид

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели людей.

Сегодня, 15:20
iStock Сегодня, 15:20
Фото: iStock

18 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на территории жилого комплекса "Хайвил", передает BAQ.KZ.

В ходе проверки была установлена его личность. По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

В тот же день на другой территории города зафиксировано падение жительницы столицы с площадки 18-го этажа жилого дома. Информация о происшествии также была зарегистрирована правоохранительными органами.

По обоим фактам начато досудебное расследование. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые процессуальные дей

 
 

