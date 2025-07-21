Двоих осудили за крупное хищение по программе переселения
Миллионы на переселение — в карман.
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Успенский районный суд рассмотрел резонансное уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Сильные регионы – драйвер развития страны"? передает BAQ.KZ. В центре скандала — сотрудники Филиала "Карьерный центр Успенского района", разработавшие мошенническую схему при реализации программы добровольного переселения граждан.
Прокуратура района выявила нарушения в ходе проверки деятельности КГУ "Центр трудовой мобильности по Павлодарской области". Следствие установило, что злоумышленники преднамеренно вводили переселенцев в заблуждение: требовали оформить договор купли-продажи жилья с завышенной стоимостью — до 8 миллионов тенге — тогда как реальная цена дома была в два раза ниже.
По условиям программы государство компенсировало до 4 миллионов тенге — половину стоимости жилья. Однако "излишки" от завышенной суммы переселенцы, по указанию сотрудников центра, были вынуждены передавать обратно — якобы в рамках несуществующих требований программы. Эти средства злоумышленники присваивали себе.
Общий ущерб, нанесённый государству, составил внушительные 144 миллиона тенге.
Суд признал двух фигурантов дела виновными. Один из них приговорён к 5 годам лишения свободы, второй — к 3 годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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