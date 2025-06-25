Двое граждан Казахстана оказались среди иностранцев, задержанных в Индонезии по обвинению в наркоторговле, передает BAQ.KZ. Им может грозить смертная казнь через расстрел. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

Индонезийские силовики провели масштабную антинаркотическую операцию, охватившую 20 провинций страны. По ее итогам арестованы 285 человек, среди них семеро иностранцев – в том числе двое казахстанцев, а также граждане США, Индии, Австралии и Малайзии. Операция проходила с апреля по июнь, и в результате было изъято более 683 килограммов наркотических веществ - от метамфетамина до экстази и гашиша.

Несмотря на жесткое законодательство, Индонезия остаётся ключевым хабом наркоторговли в Юго-Восточной Азии. За преступления, связанные с наркотиками, в стране предусмотрено суровое наказание - вплоть до смертной казни. Согласно данным местных властей, около 530 человек, включая 96 иностранцев, уже ожидают исполнения приговора за аналогичные преступления.

По данным Национального антинаркотического агентства Индонезии, изъятые вещества могли бы попасть к более чем 1,3 миллиона человек. Кроме того, были выявлены каналы отмывания денег, действовавшие через два крупных наркосиндиката. В рамках операции также конфискованы активы на сумму около $1,5 млн.

На специальной пресс-конференции в Джакарте журналистам представили 36 задержанных - в оранжевых робах и наручниках - вместе с партией изъятых наркотиков.

Последние смертные приговоры в Индонезии были приведены в исполнение в 2016 году, и теперь арестованные казахстанцы могут оказаться в списке новых обвиняемых, которым грозит высшая мера наказания.