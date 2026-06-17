Двух малышей забрали из семьи после опасного случая в Петропавловске

В Петропавловске сотрудник полиции по дороге домой предотвратил возможную трагедию, заметив двух маленьких детей в открытом окне квартиры на пятом этаже. Как сообщает Polisia.kz, вечером 15 июня сотрудник процессингового центра ДП Северо-Казахстанской области Ержан Тамышев возвращался с работы и обратил внимание на малышей, которые находились на подоконнике открытого окна дома по улице Жамбыла. Полицейский попросил знакомого сообщить о ситуации на канал «102», а сам направился к подъезду.

Тем временем прохожие пытались отвлечь детей и уговорить их отойти от окна. Опасаясь, что малыши находятся дома без присмотра, мужчина уже искал способ попасть в квартиру, однако вскоре дверь открыл взрослый. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в съемной квартире временно проживает семья из Жезказгана.

Отец детей в момент происшествия спал, мать находилась в магазине. По данным полиции, оба родителя были в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекались к ответственности. Трехлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку изъяли из семьи и поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

Материалы направят на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. В полиции напомнили, что оставленные без присмотра дети могут оказаться в смертельно опасной ситуации, особенно если речь идет об открытых окнах в многоэтажных домах.