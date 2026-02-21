В районе Байқоңыр в Астане произошёл пожар в двухэтажном здании на улице Н. Гастелло. Возгорание тушили столичные пожарные по повышенному рангу, передает BAQ.KZ.

По прибытии первых расчётов было установлено открытое горение кровли. На месте организовали штаб пожаротушения, работали три боевых участка. Спасатели обеспечили бесперебойную подачу воды, газодымозащитная служба провела разведку помещений.

В настоящее время угроза распространения огня снята, пожар локализован. На безопасное расстояние вынесены восемь газовых баллонов.