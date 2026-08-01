Джеки Чан завершил съемки нового фильма в Актау

В Актау завершились съемки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» — четвертой части культовой приключенческой франшизы с Джеки Чаном в главной роли. Об этом сообщили в студии Sәlem Entertainment, участвующей в проекте. Съемочная команда поблагодарила жителей Актау за гостеприимство, теплый прием и поддержку во время работы над картиной.

Теперь, по всей видимости, съемки продолжатся в других локациях. В списке съемочных мест заявлены каньон Бозжыра, Алматы, Алматинская область, а также в Баку и Гонконг.

По сюжету охотник за сокровищами по прозвищу Азиатский Ястреб отправляется на поиски древнего артефакта Тумар, стоимость которого превышает 20 млн евро. Премьера «Доспехов Бога: Ультиматум» запланирована на февраль 2027 года. Картина выйдет в мировой прокат.