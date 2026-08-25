Необычный джейран попал в объектив дрона на территории Темирлика в государственном национальном природном парке «Шарын». Животное заметно выделялось среди стада благодаря своему светлому окрасу.

Почему джейран такой светлый

Окраска джейранов может меняться в зависимости от сезона. При переходе на зимний мех шерсть животных становится светлее и приобретает серовато-песочный оттенок.

На внешний вид также может влиять возраст: со временем у джейранов способны меняться оттенок шерсти и характерные отметины на морде.

В редких случаях необычно светлый окрас может быть связан с особенностями пигментации. Одна из возможных причин — альбинизм, то есть врожденное отсутствие пигмента меланина.

Что видно на кадрах

На видео, снятом с воздуха, светлый джейран сразу привлекает внимание на фоне остальных животных. Он заметно отличается по окрасу, однако определить точную причину такой особенности по одним видеокадрам невозможно.

Тем не менее необычная встреча стала еще одним напоминанием о разнообразии дикой природы Казахстана.

Дикие просторы Темирлика вновь подарили редкий и красивый кадр – на этот раз с джейраном, который заметно выделился среди своих сородичей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany)

Ранее бурого медведя сняли на видео в дикой природе Казахстана.

Бурый медведь считается одним из крупнейших хищников, обитающих в горных и лесных районах страны. Несмотря на внушительные размеры, эти животные обычно избегают контакта с человеком и редко выходят к населенным пунктам.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем нельзя приближаться к нему, пытаться покормить или преследовать ради фотографии или видео.

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