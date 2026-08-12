Редкая встреча произошла на одной из особо охраняемых природных территорий Казахстана. Гид туристической группы заметил сразу трех снежных барсов, когда участники возвращались с горного маршрута, передает BAQ.KZ.

На видео сначала появляются два хищника. Они держатся рядом на горном склоне, а спустя некоторое время в кадре показывается третий барс.

Такую встречу удалось полностью снять на видео.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства. Встречи с ним в естественной среде происходят редко, поэтому сразу три особи в одном месте стали особенно примечательным кадром.

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Для Казахстана это уже не первое наблюдение за ирбисами в этом году.

Ранее фотоловушка в Катон-Карагайском национальном парке зафиксировала еще одну особь снежного барса. В администрации парка тогда уточнили, что это был другой хищник, не та самка с тремя котятами, которую снимали раньше.

Еще за одним ирбисом специалисты продолжают следить в Иле-Алатауском национальном парке. В феврале 2026 года животное временно отловили после того, как оно оказалось рядом с Большим Алматинским ущельем и привлекло внимание отдыхающих.

Во время осмотра барсу установили спутниковый ошейник и взяли биоматериалы. Анализы показали, что животное здорово.

Позже данные телеметрии показали, что хищник перемещается по своему участку и сохраняет обычное пищевое поведение. За его состоянием следят и с помощью фотоловушек.

По данным Иле-Алатауского национального парка, на его территории обитает около 20 снежных барсов.