В Карагандинском зоопарке впервые родился птенец голубого ара

Из Карагандинского зоопарка пришла добрая новость. У пары голубых ара впервые появился птенец. Родители живут вместе больше трех лет, но потомства у них до сих пор не было, передает BAQ.KZ.

Малышу уже около трех месяцев. Он хорошо себя чувствует, растет рядом с родителями и находится под наблюдением сотрудников зоопарка.

В этом году птиц переселили в более просторные летние вольеры. У ара стало больше места для движения и отдыха. Специалисты допускают, что новые условия могли сыграть свою роль.

Нам удалось создать пару этих великолепных птиц. Они у нас уже более трех лет, но приплода не было. И вот впервые в истории нашего зоопарка у пары голубых ара появился малыш, - рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

К слову, ара довольно серьезно относятся к семейной жизни. Эти попугаи обычно образуют устойчивые пары и после выбора партнера могут оставаться вместе всю жизнь. Связь поддерживают весьма по птичьи нежно, чистят друг другу перья, делятся едой и держатся рядом даже в стае. После появления птенцов заботятся о них оба родителя.

Одним птенцом год не ограничился

В зоопарке подрастают два амурских тигренка Муфа и Киара. Им уже больше пяти месяцев, но они пока остаются рядом с матерью. Тигрица продолжает за ними ухаживать и обучать необходимым навыкам.

По два детеныша появились у казахских лошадей, верблюдов и пони. Потомство принесли нахуры, или голубые бараны, занесенные в Красную книгу.

Малыши появились у альпаки и винторогого козла. Среди редких обезьян пополнение у мангобея и двух игрунок.

За этот год в зоопарке родились четыре лани, два яка, семь камерунских козлят, более десяти коз и двенадцать ягнят.

В зоопарке стараются подбирать животным пары, хотя иногда это занимает немало времени. Для голубых баранов, к примеру, сначала нашли самку, а потом долго искали самца. Судя по нынешнему году, ожидание того стоило.