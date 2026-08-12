В Карагандинском зоопарке впервые родился птенец голубого ара
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Из Карагандинского зоопарка пришла добрая новость. У пары голубых ара впервые появился птенец. Родители живут вместе больше трех лет, но потомства у них до сих пор не было, передает BAQ.KZ.
Малышу уже около трех месяцев. Он хорошо себя чувствует, растет рядом с родителями и находится под наблюдением сотрудников зоопарка.
В этом году птиц переселили в более просторные летние вольеры. У ара стало больше места для движения и отдыха. Специалисты допускают, что новые условия могли сыграть свою роль.
Нам удалось создать пару этих великолепных птиц. Они у нас уже более трех лет, но приплода не было. И вот впервые в истории нашего зоопарка у пары голубых ара появился малыш, - рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.
К слову, ара довольно серьезно относятся к семейной жизни. Эти попугаи обычно образуют устойчивые пары и после выбора партнера могут оставаться вместе всю жизнь. Связь поддерживают весьма по птичьи нежно, чистят друг другу перья, делятся едой и держатся рядом даже в стае. После появления птенцов заботятся о них оба родителя.
Одним птенцом год не ограничился
В зоопарке подрастают два амурских тигренка Муфа и Киара. Им уже больше пяти месяцев, но они пока остаются рядом с матерью. Тигрица продолжает за ними ухаживать и обучать необходимым навыкам.
По два детеныша появились у казахских лошадей, верблюдов и пони. Потомство принесли нахуры, или голубые бараны, занесенные в Красную книгу.
Малыши появились у альпаки и винторогого козла. Среди редких обезьян пополнение у мангобея и двух игрунок.
За этот год в зоопарке родились четыре лани, два яка, семь камерунских козлят, более десяти коз и двенадцать ягнят.
В зоопарке стараются подбирать животным пары, хотя иногда это занимает немало времени. Для голубых баранов, к примеру, сначала нашли самку, а потом долго искали самца. Судя по нынешнему году, ожидание того стоило.
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