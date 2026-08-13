Бурого медведя сняли на видео в дикой природе Казахстана

В одной из природных территорий Казахстана удалось снять на видео бурого медведя, свободно передвигавшегося в естественной среде обитания.

Бурый медведь считается одним из крупнейших хищников, обитающих в горных и лесных районах страны. Несмотря на внушительные размеры, эти животные обычно избегают контакта с человеком и редко выходят к населенным пунктам.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем нельзя приближаться к нему, пытаться покормить или преследовать ради фотографии или видео. Лучшее решение – сохранять спокойствие, соблюдать безопасную дистанцию и дать животному возможность уйти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany)

Интересно, что бурые медведи обладают чрезвычайно развитым обонянием, которое помогает им находить пищу на большом расстоянии и ориентироваться в окружающей среде.

Подобные кадры в очередной раз напоминают о богатом животном мире Казахстана и важности бережного отношения к дикой природе.