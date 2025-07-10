Джули Стаффт может возглавить американское посольство в Казахстане
Её кандидатуру рекомендовал президент Дональд Трамп.
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Белый дом обнародовал информацию о том, что Джули Стаффт может быть назначена новым послом Соединённых Штатов Америки в Казахстане. Вопрос о назначении теперь должен рассмотреть Сенат США, передает BAQ.KZ.
Джули Стаффт - опытный дипломат. Она занимала пост заместителя помощника государственного секретаря США по консульским делам, а также работала в американских посольствах в Молдове и Джибути.
В 2023 году Джули Стаффт была удостоена Distinguished Executive Presidential Rank Award - высшей награды, которую получают федеральные служащие США за выдающиеся достижения. Помимо этого, она является обладательницей семи наград Superior Honor Award.
Джули Стаффт свободно владеет русским, румынским, французским и польским языками.
Если кандидатура будет одобрена, Стаффт станет одной из наиболее титулованных дипломаток, представлявших США в Казахстане.
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