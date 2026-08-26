E-Notary: что изменится для граждан Казахстана

В Казахстане готовятся запустить новую цифровую платформу E-Notary, которая позволит фиксировать действия нотариусов, проводить биометрическую идентификацию и использовать искусственный интеллект для анализа документов. До конца 2026 года систему планируют масштабировать на всю страну, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство юстиции.

Новая платформа разрабатывается при содействии Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Одной из ее основных задач станет повышение прозрачности нотариальных действий и усиление защиты прав граждан.

Нотариальные действия можно будет контролировать

В E-Notary предусмотрена фиксация каждого действия нотариуса. Для подтверждения личности планируется использовать биометрическую идентификацию как нотариусов, так и граждан.

Кроме того, появится личный кабинет, где граждане смогут контролировать нотариальные действия, совершенные с их участием.

Отдельные изменения коснутся исполнительных надписей. С марта 2025 года через eGovMobile казахстанцы уже могут получать информацию об исполнительной надписи и подавать возражения онлайн.

За это время в стране совершено более 2,5 млн исполнительных надписей, а граждане подали около 700 тыс. онлайн-возражений.

Выбрать нотариуса для исполнительной надписи не получится

Еще одним нововведением станет автоматическое распределение заявлений на совершение исполнительных надписей, поступающих от юридических лиц, в том числе банков, микрофинансовых и коллекторских организаций.

Такой механизм должен исключить возможность самостоятельного выбора нотариуса взыскателем, равномерно распределить нагрузку между специалистами и снизить риски злоупотреблений.

Искусственный интеллект проверит документы

В E-Notary также планируется использовать элементы искусственного интеллекта. Система сможет анализировать документы, выявлять возможные несоответствия и риски, а также формировать рекомендации.

При этом окончательное решение о совершении нотариального действия будет принимать сам нотариус.

После завершения пилотной эксплуатации до конца 2026 года E-Notary планируют масштабировать на всю территорию Казахстана.