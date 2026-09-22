В Казахстане усилят цифровой контроль за государственными активами

В Казахстане продолжается цифровизация системы управления государственным имуществом. К 2026 году платформа e-Qazyna.kz объединила 40 цифровых сервисов, охватывающих учет и управление государственными активами, электронные торги, аренду и другие процессы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК Нурмахан Адильбеков.

От учета организаций до единой цифровой платформы

По словам Адильбекова, история развития цифровой платформы началась еще в 1998 году. Изначально система использовалась преимущественно для учета государственных организаций.

После принятия в 2011 году Закона «О государственном имуществе» ее функционал был расширен. В 2012 году e-Qazyna.kz перевели на новую технологическую платформу, после чего систему стали использовать для автоматизации процессов учета и управления объектами республиканской и коммунальной собственности.

К 2026 году e-Qazyna.kz включает 40 цифровых сервисов. Среди них - электронные торги по приватизации и реализации различных видов активов, учет государственных и квазигосударственных организаций, передача имущества в аренду и доверительное управление, дарение государству, мониторинг государственной собственности, а также учет и регистрация сделок с государственными пакетами акций.

Кроме того, через платформу проводятся конкурсы по отбору первых руководителей государственных предприятий.

Таким образом, e-Qazyna.kz прошла путь от системы учета государственных организаций до комплексной цифровой платформы, автоматизирующей широкий спектр процессов управления государственными активами.

Новые сервисы для недропользования, медицины и образования

С 2026 года в состав государственного реестра включаются новые цифровые сервисы.

В частности, Minerals станет единым порталом для Министерства промышленности и недропользователей, Qalqan - единым порталом финансирования здравоохранения, а Bilimge, включая раздел OrtaBilim, - единым порталом финансирования образования.

Развитие цифровых решений проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Году цифровизации и искусственного интеллекта, объявленному Указом Президента Республики Казахстан от 6 января 2026 года №1151.

От электронной отчетности к прямому цифровому учету

О дальнейшей цифровизации учета государственных юридических лиц и квазигосударственного сектора рассказал председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

«Мы поэтапно отказываемся от электронной отчетности с переходом к непосредственному цифровому учету. Для этого предусмотрены облачная бухгалтерия и прямая интеграция платформы e-Qazyna.kz с системой „е-Минфин“. Для квазигосударственного сектора следующий шаг - максимальная внутрикорпоративная автоматизация учета закрепленного за организациями недвижимого и движимого имущества и интеграция с e-Qazyna.kz. Управление активами субъектов квазигосударственного сектора должно быть прозрачным и эффективным для государства как акционера», - сообщил Жанасыл Оспанов.

По его словам, это позволит усилить контроль за сохранностью имущества и в постоянном режиме отслеживать финансово-хозяйственную деятельность организаций, а также достижение ключевых показателей эффективности - KPI.

Развитие e-Qazyna.kz, таким образом, охватывает не только расширение набора цифровых сервисов, но и переход государственных и квазигосударственных организаций к более автоматизированному учету и управлению имуществом.