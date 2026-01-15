Накопленные Казахстаном инвестиции из стран Евразийского региона к концу первого полугодия прошлого года выросли по сравнению с 2023-м на 11,2%, передает BAQ.kz, со ссылкой на телеграм-канал FINANCE.kz.

В среднем по региону рост составил всего 6,4%. Общий объем накопленных Казахстаном прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран Евразийского региона составил 9,4 миллиардов долларов. Это 19,5% от общего объема внутрирегиональных ПИИ.

"Абсолютный прирост инвестиций в Казахстан составил почти плюс один миллиард долларов. Это более трети всего прироста взаимных инвестиций в Евразийском регионе. Драйвером выступила обрабатывающая промышленность - плюс 0,84 миллиард долларов, АПК - плюс 0,34 миллиард долларов, а в сырьевом секторе зафиксировано снижение накопленных ПИИ - минус полмиллиарда долларов", - говорится в публикации.

ЕАБР фиксируют, что Казахстан ускоренно наращивает приток инвестиций за счет индустриальных проектов. На этом фоне доля обрабатывающего сектора в структуре привлеченных накопленных инвестиций за полтора года выросла с 16% до 23%, а доля сырьевого сектора снизилась с 50% до 39%.