Эбола выходит из-под контроля: в Конго более 3,5 тысячи зараженных

В Демократической Республике Конго число лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола с начала вспышки в мае достигло 3532, из них 1556 закончились летальным исходом. Нынешняя эпидемия уже превзошла предыдущую крупнейшую вспышку в стране, которая продолжалась с 2018 по 2020 год. Тогда было зарегистрировано около 3500 случаев заражения и почти 2300 смертей.

Это самая быстро распространяющаяся эпидемия Эболы, которую мы когда-либо видели, — заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.

Очаг заболевания находится в северо-восточной провинции Итури, где распространению вируса мешают сдержать вооруженные конфликты, бедность и несоблюдение безопасных правил захоронения умерших. Это уже 17-я вспышка Эболы в Демократической Республике Конго.

По данным специалистов, она вызвана редким вариантом вируса Bundibugyo, против которого пока не существует одобренной вакцины или специфического лечения.