Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в Астане в рамках 37-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, передает BAQ.KZ. Главной темой обсуждения стало развитие крупных инфраструктурных проектов и укрепление партнерства между Казахстаном и ЕБРР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в ключевых сферах: транспортная инфраструктура, "зеленая" энергетика, поддержка малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство и информационные технологии. Олжас Бектенов подчеркнул важность активного участия ЕБРР в модернизации экономики Казахстана и отметил рекордные показатели прошлого года - 25 новых проектов на сумму 935 миллионов долларов. В целом текущий портфель ЕБРР в стране насчитывает 129 активных проектов на сумму более 3,2 миллиарда долларов, большая часть которых направлена на устойчивую инфраструктуру.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание роли Европейского банка реконструкции и развития, активно участвующего в работе по развитию национальной экономики и модернизации инфраструктуры.

Мы с вами тесно сотрудничаем по многим направлениям и высоко ценим стратегический характер взаимодействия. Наш фокус ориентирован на трансформацию экономического развития в пользу увеличения качественного роста и повышения благосостояния населения. Только в прошлом году мы с Вами подписали 25 новых проектов на рекордную сумму $935 млн в перспективных сферах.

Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с Европейским банком реконструкции и развития по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание уделялось проекту строительства новой подстанции в Астане, призванной повысить надежность электроснабжения столицы и обеспечить растущие потребности в электроэнергии. Кроме того, стороны обсудили развитие платформы справедливого энергетического перехода (JETP), которая станет важным инструментом привлечения "зеленых" инвестиций в энергетический сектор страны.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила значительный рост инвестиций банка в Казахстан и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, особенно в рамках реализации Национального инфраструктурного плана до 2029 года.

В завершение встречи было подписано соглашение между АО "НК "КазАвтоЖол" и ЕБРР о финансировании реконструкции участка автомобильной дороги "Актобе-Улгайсын" протяжённостью 136 км. Этот проект станет важным шагом для улучшения транспортной связности региона и развития транзитного потенциала Казахстана.