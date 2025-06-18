В Сети распространяется видео с необычной инициативой из города Атырау. Возле обычной мусорной урны местные жители установили работающий холодильник, в который можно положить ненужные, но ещё пригодные к употреблению продукты, передает BAQ.KZ.

Суть проекта — предотвратить выбрасывание еды и направить её тем, кто действительно нуждается. Таким образом, продукты не пропадают зря, а малообеспеченные люди могут бесплатно взять их себе.

На кадрах показано, что холодильник заполнен едой. Он подключён к электросети и даже стоит на цепи, чтобы его не украли. По словам одного из комментаторов, установка находится в одном из жилых комплексов Атырау, где жители активно поддерживают идею и следят за безопасностью.

Пользователи соцсетей отнеслись к проекту с воодушевлением:

"Отличная идея! Столько еды выбрасывается просто так"

"А у нас на работе всё на помойку"

"Нужно поставить микроволновку рядом — и подогрел, и поел!"

"Было бы здорово, если бы такие холодильники появились во всех городах"

Пока это первый подобный холодильник в Атырау, но авторы инициативы надеются, что их опыт вдохновит и другие регионы.