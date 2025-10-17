Цифровая маркировка товаров в Казахстане постепенно развивается в рамках единой системы ЕАЭС. Каждая единица продукции получает уникальный цифровой код, который фиксируется в общей базе и позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя, передаёт BAQ.KZ.

Такая система создаёт прозрачность для бизнеса и госорганов, помогает контролировать налоги, соответствие нормативам и выполнение государственных программ.

По словам генерального директор Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba Бикеш Курмангалиевой, Казахстан использует опыт стран ЕАЭС и мировой практики, постепенно переходя на цифровую маркировку товаров. Это не просто нанесение кода на упаковку, а полноценная система прослеживаемости и аналитики, которая позволяет видеть путь каждой единицы товара.

Ранее в разных странах ЕАЭС применялись собственные системы маркировки. Например, Беларусь начала внедрять свою систему ещё в 2005 году, где один штрих-код маркировал каждый вид товара, а не отдельный экземпляр. Сейчас все страны Союза используют средства идентификации, и каждая единица продукции получает уникальный код.

"На ЕАЭС принято единое государственное соглашение, поэтому технология маркировки у нас примерно одинаковая. Ранее каждая страна развивала свои системы, но сейчас каждая единица товара получает уникальный цифровой код, который позволяет прослеживать её движение на всех этапах, от производства до продажи конечному потребителю", – пояснила Бикеш Курмангалиева.

Цифровая маркировка фиксирует ключевые статусы товаров: введение в оборот, передачу дистрибьютору, рознице и вывод из оборота. На базе этих данных госорганы могут проверять уплату налогов, соответствие нормативам, выполнение госзаказов и целевое использование бюджетных средств. Спикер также отметила, что именно аналитика этих данных делает систему полезной и эффективной для государства и бизнеса.

Также Бикеш Курмангалиева подчеркнула преимущества унификации технологии маркировки в ЕАЭС и трансграничного обмена кодами. Российский товар, поступающий в Казахстан, прослеживается через оператора обеих стран, аналогично отслеживается и казахстанский экспорт в Россию. Унификация Data Matrix и структура кодов создаёт единый цифровой стандарт и способствует дальнейшей цифровизации процессов.

"ИИ ещё не внедрён непосредственно в процесс маркировки, но рано или поздно будет использоваться для анализа больших массивов данных, выявления аномалий, прогнозирования процессов и управления рисками. Уже сейчас мы используем ИИ в контакт-центре и для анализа новых товарных групп", – добавила Курмангалиева.

В целом, цифровая маркировка создаёт прозрачность для всех участников рынка, позволяет госорганам контролировать исполнение обязательств и налоги, а бизнесу - управлять оборотом продукции. Главная цель системы - повышение качества продукции для конечного потребителя и создание эффективного инструмента для государства и бизнеса.