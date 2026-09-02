Единственное в Казахстане месторождение олова оказалось в центре дела о хищении 380 млн тенге

Единственное в Казахстане и крупнейшее в Центральной Азии месторождение олова «Сырымбет» оказалось в центре уголовного расследования. В Северо-Казахстанской области расследуют предполагаемое хищение бюджетных средств при строительстве инфраструктуры к стратегически важному объекту. Сумма фактически невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Строительство началось еще в 2017 году в Айыртауском районе. Тогда областное Управление энергетики и ЖКХ в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» заключило договор с ТОО «Akcent KZ».

Подрядчик должен был построить железнодорожный подъездной путь с внутриплощадочными путями и инженерными сетями к месторождению «Сырымбет». Общая стоимость госзакупки составила 1,4 млрд тенге.

Завершить объект планировали еще в 2018 году, однако сроки неоднократно переносились. По данным АФМ, строительство не завершено до сих пор.

Следствие установило, что стоимость фактически невыполненных работ составила 380 млн тенге.

Подозреваемыми по делу признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель Управления энергетики и ЖКХ. С санкции суда арестованы три квартиры и парковочное место.

Расследование продолжается. Другие сведения в АФМ не раскрывают со ссылкой на статью 201 УПК.

Ранее суд Конаева вынес приговор по делу финансовой пирамиды «Amanat Drive». Через нее привлекли более 8 тыс. вкладчиков и свыше 21 млрд тенге. По данным АФМ, часть средств выводилась через подконтрольные компании по фиктивным договорам – таким образом было обналичено более 1,8 млрд тенге. Организатора приговорили к восьми годам лишения свободы, его сообщника – к одному году. Две квартиры и три автомобиля Lexus конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.