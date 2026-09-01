Восемь тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге: чем закончилось дело «Amanat Drive»

Суд Конаева поставил точку в деле финансовой пирамиды «Amanat Drive». Через нее прошли больше 8 тысяч человек и свыше 21 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

Предложение звучало заманчиво. Организаторы обещали помочь купить квартиру или автомобиль на привлекательных условиях, без процентов и с рассрочкой. То, чего люди годами не могут добиться в банке, здесь давали почти сразу.

Желающих набралось восемь тысяч. Дальше деньги нужно было отмыть, и для этого выстроили многоуровневую конструкцию. В ней работали три подконтрольные фирмы, ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».

На бумаге компании занимались серьезными вещами. Рекламой, аналитикой, прогнозированием на рынке недвижимости и транспорта. Услуг этих никто не оказывал, договоры были мнимыми, а через них вывели и обналичили больше 1,8 млрд тенге.

Потратили деньги предсказуемо. Две квартиры и три автомобиля Lexus. Записывать имущество на себя организаторы не стали. Все оформили на доверенных лиц, рассчитывая, что до конфискации не доберутся. Суд имущество все равно забрал в доход государства.

Приговоры получились разными. Организатор отправился в колонию на 8 лет, его сообщник на год.

Приговор пока не вступил в законную силу.