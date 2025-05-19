В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошёл трагический инцидент: в зоне вылета на пассажиров обрушился рекламный щит. В результате происшествия погибла гражданка Казахстана, ещё две её соотечественницы получили травмы. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана, и ещё две наши соотечественницы получили лёгкие травмы", — отметил Смадияров.

С родственниками погибшей уже установлена связь, консул Казахстана оказывает необходимую помощь. Пострадавшим женщинам оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Министр гражданской авиации Египта лично взял инцидент под контроль и направил на место происшествия специальную комиссию. В настоящее время египетские власти проводят следственные мероприятия. Посольство Казахстана в Египте следит за ситуацией в особом порядке.

Сторона Египта выразила соболезнования семье погибшей.

Ранее сообщалось, что в Египте усилились проверки в отношении иностранных граждан. В соцсетях появилось видео, на котором правоохранители устраивают облаву на иностранцев в Каире — среди задержанных есть граждане России, Казахстана и Узбекистана, в том числе студенты.