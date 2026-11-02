Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана

Египет ужесточил визовые требования для граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Однако казахстанским туристам не придётся менять привычные планы на отдых у Красного моря. Новые правила действуют с 1 ноября 2026 года. Гражданам трёх стран теперь необходимо заранее оформлять визу через посольство и подтверждать финансовую состоятельность.

В частности, от них могут потребовать иметь при себе от 3 до 5 тысяч долларов наличными. Казахстанцев эти ограничения не затронут. Такое решение стало результатом договорённостей, достигнутых во время официального визита министра иностранных дел Казахстана в Египет.

Для казахстанцев сохраняется прежний порядок въезда. Туристическую визу сроком до 30 дней можно получить непосредственно в аэропорту за 30 долларов. При въезде через Шарм-эль-Шейх также доступен бесплатный Синайский штамп сроком до 15 дней, который разрешает находиться только на территории Синайского полуострова.

Тем, кто планирует поездки в Каир, Луксор или Хургаду, потребуется полноценная туристическая виза. Срок действия паспорта на момент въезда должен составлять не менее шести месяцев. Для граждан Узбекистана новые требования временно отложили до 1 марта 2027 года. Казахстанские туристы пока могут отдыхать на египетских курортах по прежним правилам.