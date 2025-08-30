Египет заключил соглашения на 340 миллионов долларов для разведки нефти и газа в Средиземном море
Среди подписанных соглашений фигурируют компании Shell и Eni.
Сегодня, 15:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
31Фото: Pixabay.com
Египет подписал четыре соглашения с международными компаниями на общую сумму более 340 млн долларов для разведки газовых и нефтяных месторождений в Средиземном море и дельте Нила, передает BAQ.KZ.
Как сообщает The Times of Israel, со ссылкой на министерство нефти Египта, среди подписанных соглашений — сделка с Shell на 120 млн долларов и соглашение с итальянской компанией Eni на 100 млн долларов.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- Нацбанк перевёл 270 миллиардов в цифровой тенге. Как это отразится на казахстанцах и бизнесе?