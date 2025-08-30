  • 30 Августа, 15:16

Египет заключил соглашения на 340 миллионов долларов для разведки нефти и газа в Средиземном море

Среди подписанных соглашений фигурируют компании Shell и Eni.

Фото: Pixabay.com

Египет подписал четыре соглашения с международными компаниями на общую сумму более 340 млн долларов для разведки газовых и нефтяных месторождений в Средиземном море и дельте Нила, передает BAQ.KZ.

Как сообщает The Times of Israel, со ссылкой на министерство нефти Египта, среди подписанных соглашений — сделка с Shell на 120 млн долларов и соглашение с итальянской компанией Eni на 100 млн долларов.

