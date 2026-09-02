eGov будет сообщать близким об экстренной госпитализации

В Казахстане запустили новый бесплатный сервис, который позволит близким узнать, что человек экстренно попал в больницу, если он сам не может об этом сообщить. Уведомления будут приходить заранее выбранным доверенным контактам через eGov.kz и eGov Mobile, сообщает BAQ.KZ.

Новая функция рассчитана на ситуации после ДТП, резкого ухудшения самочувствия и других случаев, когда пациент оказывается в больнице и не может самостоятельно связаться с родными.

Пользователь может заранее указать до трех человек, которым сообщат о его госпитализации.

Для этого на eGov появилась услуга «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации».

Как подключить уведомления

На портале eGov.kz необходимо авторизоваться, выбрать новую услугу и указать ИИН доверенного человека.

Контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

После этого пользователь дает согласие на обработку персональных данных и передачу сведений о состоянии здоровья.

Выбранному человеку придет SMS с предложением подтвердить регистрацию или отказаться от нее. Для согласия нужно отправить код 911, для отказа код 912.

На решение дается до пяти часов.

Если доверенный контакт подтвердит регистрацию, пользователь подписывает запрос. После этого сведения передаются в информационную систему Министерства здравоохранения.

В eGov Mobile сервис находится в разделе «Государственные услуги», затем «Здравоохранение». Процедура регистрации такая же.

Обработка заявления в информационной системе Минздрава занимает до 10 минут.

Где проверить, кто получит сообщение

Актуальный статус доверенных контактов можно посмотреть на eGov.kz в разделе «Мой профиль», затем «Личный кабинет».

В приложении eGov Mobile информация отображается в разделе «Уведомления», затем «История личного кабинета».

Сервис запустили совместно Министерство здравоохранения и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Расчет сделан на то, чтобы родственники быстрее узнавали об экстренной госпитализации и могли своевременно связаться с пациентом или медицинской организацией.