Ехал с открытыми дверями и без номера: в Туркестанской области наказали водителя ВАЗа

Необычная поездка на ВАЗ-21099 попала на видео и привлекла внимание полиции. Водитель передвигался по дороге с открытыми дверями, а при проверке выяснилось, что на автомобиле отсутствовал ещё и передний государственный номер.

Как сообщает Polisia.kz, нарушителя оперативно установили сотрудники полиции Сарыагашского района. Им оказался 32-летний мужчина.

В отношении водителя составили административные протоколы по двум правонарушениям. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В полиции напомнили, что подобное поведение создаёт угрозу не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Передвижение с открытыми дверями может привести к серьёзным последствиям.