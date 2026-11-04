Ехал с открытыми дверями и без номера: в Туркестанской области наказали водителя ВАЗа
4 Ноября 2026, 18:55
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4 Ноября 2026, 18:554 Ноября 2026, 18:55
151Фото: BAQ.KZ
Необычная поездка на ВАЗ-21099 попала на видео и привлекла внимание полиции. Водитель передвигался по дороге с открытыми дверями, а при проверке выяснилось, что на автомобиле отсутствовал ещё и передний государственный номер.
Как сообщает Polisia.kz, нарушителя оперативно установили сотрудники полиции Сарыагашского района. Им оказался 32-летний мужчина.
В отношении водителя составили административные протоколы по двум правонарушениям. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
В полиции напомнили, что подобное поведение создаёт угрозу не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Передвижение с открытыми дверями может привести к серьёзным последствиям.
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