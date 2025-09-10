В национальном парке "Бурабай" состоялась экологическая акция "Чистый лес"", организованная Общественным фондом устойчивого развития Центральной Азии Creative Innovation Institute. Мероприятие прошло в преддверии презентации новой экотропы на гору Болектау, передает BAQ.KZ.

В акции приняли участие сотрудники администрации НП "Бурабай", представители Акимата Акмолинской области, студенты Высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма, а также туристические компании региона.

Участники провели масштабную уборку территории: от бытового мусора была очищена тропа от подножия до вершины горы Болектау, а также прилегающие участки. Эта работа стала вкладом в реализацию национальной инициативы "Таза Қазақстан" и сохранение уникальной природы страны.

Александра Харитонова, эксперт Creative Innovation Institute, подчеркнула: "Болектау — это не просто туристическое место, это живая экосистема, которую мы обязаны сохранить. Подобные акции помогают воспитывать новое поколение, для которого забота о природе — это норма жизни".

Особое внимание организаторы уделили участию студентов, будущих специалистов в сфере экологии и туризма.

Организаторы уверены, что подобные инициативы не только способствуют сохранению экологического баланса, но и повышают осознанность граждан. В ближайшее время ожидается презентация новой экотропы на гору Болектау, которая станет частью экотуристической инфраструктуры региона.