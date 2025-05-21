В области Абай состоялась экологическая акция "Парад парков", приуроченная к республиканской программе "Таза Қазақстан" и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на территории Областного детского биологического центра и объединило десятки школьников и представителей экологических и образовательных организаций, передает BAQ.KZ.

В рамках акции участники высадили 80 саженцев деревьев — в честь памятной даты. В мероприятии приняли участие команды и отряды из разных школ области, включая "Юных краеведов" школы №27, команду "Амановшылар" школы №16 им. Т. Аманова, отряд "Курс" школы №28, команду "Пальмира" школы №29, учащихся лицея "Жас ұлан" им. Ш. Уалиханова, а также команду "Юные исследователи" Областного детского биологического центра.

К акции присоединились представители управления образования области, специалисты государственного природного резервата "Семей орманы", краеведы, биологи и активисты Молодёжного ресурсного центра "Абай жастары".

"Цель мероприятия — воспитание экологической культуры и формирование бережного отношения к окружающей среде у молодёжи. Подобные акции помогают детям почувствовать личную ответственность за природу родного края", — отметили организаторы.

"Парад парков" стал ярким примером того, как регион поддерживает инициативы национального уровня в области экологии и патриотического воспитания.