В рамках реализации концепции "Таза Қазақстан" Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в июне 2024 года запустило экологический чат-бот @TazaQazBot в Telegram. Платформа была создана для оперативной подачи заявок и жалоб по вопросам экологии и санитарного состояния, передает BAQ.KZ

С момента запуска в систему поступило свыше 18 тысяч заявок, из которых более 17 тысяч уже успешно решены. Наибольшую активность в использовании сервиса проявили жители Алматы, Шымкента и Астаны.

Среди наиболее популярных тем обращений:

уборка мусора;

благоустройство улиц и дворов;

санитарное состояние подъездов;

ремонт дорог;

очистка водоёмов.

Всего чат-бот охватывает 21 категорию заявок. Кроме того, предусмотрена функция подачи жалоб на некачественное выполнение — с начала 2025 года зарегистрировано свыше 200 таких обращений.

"@TazaQazBot — это цифровой инструмент, с помощью которого каждый житель может внести вклад в улучшение экологической ситуации в своём районе", — отмечают в министерстве.

Граждан призывают активно использовать бот для решения насущных проблем — от неубранного мусора до неосвещённых улиц и засорённых арыков. Проект демонстрирует, как цифровые технологии могут быть эффективно применены в сфере экологии и благоустройства.