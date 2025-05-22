Экочат-бот помогает навести порядок в городах Казахстана
Жители Казахстана активно жалуются на мусор и благоустройство.
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В рамках реализации концепции "Таза Қазақстан" Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в июне 2024 года запустило экологический чат-бот @TazaQazBot в Telegram. Платформа была создана для оперативной подачи заявок и жалоб по вопросам экологии и санитарного состояния, передает BAQ.KZ
С момента запуска в систему поступило свыше 18 тысяч заявок, из которых более 17 тысяч уже успешно решены. Наибольшую активность в использовании сервиса проявили жители Алматы, Шымкента и Астаны.
Среди наиболее популярных тем обращений:
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уборка мусора;
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благоустройство улиц и дворов;
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санитарное состояние подъездов;
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ремонт дорог;
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очистка водоёмов.
Всего чат-бот охватывает 21 категорию заявок. Кроме того, предусмотрена функция подачи жалоб на некачественное выполнение — с начала 2025 года зарегистрировано свыше 200 таких обращений.
"@TazaQazBot — это цифровой инструмент, с помощью которого каждый житель может внести вклад в улучшение экологической ситуации в своём районе", — отмечают в министерстве.
Граждан призывают активно использовать бот для решения насущных проблем — от неубранного мусора до неосвещённых улиц и засорённых арыков. Проект демонстрирует, как цифровые технологии могут быть эффективно применены в сфере экологии и благоустройства.
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