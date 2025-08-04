Суд города Астаны признал незаконным предписание Департамента экологии Атырауской области, выданное в адрес компании North Caspian Operating Company N.V. — оператора одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана, передает BAQ.KZ.

Согласно сообщению столичного суда, судебной коллегией по административным делам рассмотрено дело по иску недропользователя к региональному департаменту. Истец требовал отмены предписания, выданного экологами, которое, предположительно, касалось нарушений экологического законодательства.

Суд установил, что при вынесении предписания уполномоченный орган допустил процедурные нарушения, противоречащие Административному процедурно-процессуальному кодексу. Это и стало формальным основанием для отмены документа.

Тем не менее, в решении подчеркивается: отмена предписания не означает, что экологические нарушения со стороны компании отсутствуют. Суд не давал оценки по существу выявленных нарушений и не оправдывал компанию по сути экологических претензий. Более того, Департамент экологии Атырауской области обязан завершить административную процедуру с соблюдением всех процессуальных норм.

Таким образом, дело может получить продолжение, если ведомство устранит нарушения, допущенные при оформлении претензий.

Эксперты отмечают, что прецедент демонстрирует важность процессуальной точности в борьбе за экологическую справедливость даже при очевидных фактах загрязнения.