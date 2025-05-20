В Усть-Каменогорске продолжается разбор ситуации, вызванной выбросом неизвестного вещества на территории АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат", зафиксированным 19 мая. На место оперативно прибыли представители акимата, ДЧС, экологических и санитарно-эпидемиологических служб, передает BAQ.KZ.

Ученики школ района Согры были в экстренном порядке переведены на дистанционное обучение.

По данным комбината, инцидент произошёл во время внеплановой профилактической чистки системы конденсации хлорирующей установки №3. В результате осыпания гарнисажа был перекрыт газоход, что вызвало визуально заметный выброс. Тем не менее, согласно внутренним замерам предприятия, концентрация хлора на границе санитарно-защитной зоны не превышала предельно допустимых норм.

После появления видеозаписей выброса в социальных сетях, Департамент экологии по ВКО немедленно организовал выезд специалистов и проведение независимых замеров. Измерения проводились до позднего вечера — до 23:00. По итогам проверок превышений выявлено не было.

Дополнительные исследования провёл Филиал Национального центра экспертизы (НЦЭ). Лаборатория отобрала 144 пробы атмосферного воздуха в восьми ключевых точках, включая Новую Согру, золоотвал Согринской ТЭЦ, улицы Охотская и Озотская. Пробы анализировались на содержание 18 загрязняющих веществ, включая хлор, хлористый водород, сероводород, формальдегид и другие. Результаты также показали отсутствие превышений допустимых концентраций.

На момент происшествия признаков загазованности не зафиксировали и инспекторы Управления промышленной безопасности, проводившие плановую проверку на предприятии. Кроме того, не было зарегистрировано обращений граждан за медицинской помощью и случаев отравления.

Для координации действий был созван областной штаб с участием руководства региона и всех профильных служб. По поручению штаба, 20 мая запланированы дополнительные замеры воздуха в населённых пунктах, прилегающих к комбинату.

Власти призывают население сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.