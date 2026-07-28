Экологические рейды проходят в парках Астаны

В Астане продолжаются профилактические мероприятия в рамках принципа «Закон и порядок» и экологической акции «Таза Қазақстан».

Очередной рейд прошел в Центральном парке столичного района «Нура».

Зачем проводят рейды

В мероприятии приняли участие сотрудники районного акимата, полиции района Нура и волонтеры.

Главная цель таких рейдов – напомнить жителям и гостям города о необходимости соблюдать общественный порядок, бережно относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту в общественных местах.

Что проверяют

Во время рейда отдыхающим в парке раздавали информационные материалы с предупреждениями.

Также специалисты проводили разъяснительную работу: напоминали о необходимости выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры, не загрязнять территорию парков и заботиться о природе.

Заместитель начальника отдела общественного порядка Управления полиции района Нура Азамат Ажибаев отметил, что особое внимание уделяется профилактике среди молодежи.

«Важно с раннего возраста воспитывать уважение к закону и окружающей среде», – подчеркнул он.

По его словам, в летний период, когда жители чаще отдыхают на природе, особенно важно не оставлять после себя мусор и соблюдать правила поведения в общественных местах.

Житель столицы Адилет Омаров отметил, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде.

«Сегодня мы всей семьей вышли на прогулку на природу. Мы всегда учим своих детей соблюдать общественный порядок и бережно относиться к окружающей среде. Проект «Таза Қазақстан» мы поддерживаем постоянно, рассказываем о его важности детям дома и своим сотрудникам на работе. Хочется, чтобы в нашей стране царили закон и порядок, в обществе – спокойствие, а забота об окружающей среде стала жизненным принципом каждого человека», – отметил житель столицы.

Профилактические рейды в рамках принципа «Закон и порядок» и экологической акции «Таза Қазақстан» регулярно проходят во всех шести районах Астаны.