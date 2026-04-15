Международный валютный фонд предупредил о возможном усилении энергетического кризиса в Европейском союзе и росте цен на газ в ближайшие годы, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно докладу организации, Европу могут ждать серьёзные экономические проблемы в ближайшие годы, в то время как рост российской экономики, по прогнозам, может ускориться.