Национальный аналитический центр ("НАЦ") представил обзор итогов социально-экономического развития Казахстана и ключевых факторов ценовой динамики за 2025 год. В ходе мероприятия эксперты обсудили тему экономического патриотизма как важного ресурса устойчивого роста, поддержки отечественных производителей и укрепления внутреннего рынка, передает BAQ.KZ.

Отдельный блок презентации посвящен экономическому патриотизму на примере молочной отрасли. Согласно данным социологического опроса, проведенному экспертами "НАЦ", отечественная продукция демонстрирует высокий рост доверия, при этом 27% потребителей затрудняются отличить казахстанскую молочную продукцию от импортной.

В числе рекомендаций – усиление маркировки "Сделано в Казахстане", развитие дегустаций и промо-акций в торговых сетях, а также обеспечение равного и строгого контроля качества как для импортной, так и для отечественной продукции.

Председатель Правления "НАЦ" Расул Рысмамбетов отметил, что осознанный выбор казахстанских товаров – это прямой вклад граждан в развитие национальной экономики, создание рабочих мест, рост доходов в регионах и снижение зависимости от внешних рынков. Экономический патриотизм рассматривается не как лозунг, а как практический инструмент развития реального сектора и повышения благосостояния населения.

Расул Рысмамбетов подчеркнул, что развитие экономического патриотизма – это совместная работа государства, бизнеса, отраслевых ассоциаций, торговых сетей, СМИ и общества. Для граждан это означает больше рабочих мест рядом с домом, стабильные доходы и предсказуемые цены, для бизнеса – гарантированный внутренний рынок сбыта, для государства – расширение налоговой базы и дополнительные ресурсы на социальную сферу.

В ходе мероприятия также представлены итоги социально-экономического развития Казахстана. Позитивную динамику демонстрирует инвестиционная активность: за январь–ноябрь инвестиции в основной капитал выросли на 13,3% г/г. Основным источником финансирования остаются собственные средства бизнеса (62,7%), также задействованы бюджетные средства (22,6%), банковские кредиты (4,3%) и прочие заемные источники (10,4%). Это отражает доверие предпринимателей к экономике Казахстана и готовность вкладываться в развитие производств внутри страны.

По итогам 2025 года годовая инфляция составила 12,3%. НАЦ обращает внимание, что динамика цен во многом формировалась под воздействием внешних факторов: импортируемого ценового давления на продовольственные товары, изменений мировых цен и валютного канала через колебания рубля. Эти процессы носят объективный характер и связаны с глобальной конъюнктурой. Среди внутренних факторов отмечаются наличие непродуктивных посредников в цепочках поставок и "серые" обороты, увеличивающие транзакционные издержки.

Национальный Банк сохранил базовую ставку на уровне 18,0% (коридор ±1 п.п.), что направлено на сдерживание инфляционных ожиданий и поддержание макроэкономической стабильности.