Пока мировая экономика сталкивается с замедлением и шоками, Казахстан демонстрирует уверенный рост, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz. По оценкам международных организаций, в 2025 году глобальный экономический рост составит всего 2,3–2,9%. На этом фоне экономика Казахстана, наоборот, ускоряется — в первом полугодии темпы роста достигли 6,2%, что стало рекордом за последние 14 лет.

Реальный сектор вырос на 8%, сектор услуг — на 5,2%. Основные драйверы — строительство, транспорт, промышленность и торговля. Рост в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности составил 5,5%, в сельском хозяйстве — 3,7%.

Такой результат — следствие курса на диверсификацию и устойчивого регионального развития. Взгляд на отдельные области Казахстана подтверждает: регионы не просто поддерживают рост, а в некоторых случаях становятся локомотивами экономических процессов.

Мангистауская область: от сырьевой зависимости к индустриальному рывку

Регион наращивает экономический потенциал не только за счёт нефти, но и благодаря активному развитию обрабатывающей промышленности, энергетики, логистики и строительства. В первом полугодии 2025 года индекс физического объёма строительных работ вырос на 29,9%, объём инвестиций — на 25,5%, составив 501,4 млрд тенге.

Обрабатывающая промышленность показала рост в 5,7%, а в течение трёх лет её объёмы увеличились в 1,5 раза. В то же время доля нефтедобычи в ВРП снизилась с 44,2% до 33%, что говорит о реальной диверсификации экономики.

"Регион не просто стал производить больше продукции и услуг, но и взял курс на снижение уязвимости от сырьевого сектора", — говорится в исследовании Ranking.kz.

Бюджетный сектор также не остался в стороне: только в строительство и оснащение школ и детсадов инвестировано 28,5 млрд тенге, в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Средняя зарплата по региону выросла до 621,3 тыс. тенге, в нефтяной отрасли — до 1,5 млн тенге.

Павлодарская область: промышленность и стабильные финансы

Экономический индикатор достиг 105,1%, промышленное производство превысило 1,8 трлн тенге. Вложения в основной капитал выросли на 7,6%, превысив 440 млрд тенге. При этом область перевыполнила бюджетный план, а расходы освоены на 99,9%.

Карагандинская область: рост через индустриализацию

Промышленный выпуск достиг 2,3 трлн тенге (+11,8%). Обрабатывающая промышленность выросла на 12,1%. Регион активно развивает машиностроение, металлургию, строительство и производство продуктов питания. Инвестиции растут и в социальную сферу — жильё, школы, здравоохранение. План строительства жилья на год — 545 тыс. кв. м, новосёлами станут 7 тыс. семей.

Северо-Казахстанская область: лидер по темпам роста

Регион показал рост экономики на 11,8%. Обрабатывающая промышленность — +18,2%, строительство — +26,7%, торговля — +9,7%. Инвестиции в основной капитал выросли почти на 20%.

Актюбинская область: инвестиционный бум

Экономика региона выросла на 4%, инвестиции — на 71,1%, до 508,9 млрд тенге. Наибольшие вложения пришлись на промышленность, энергетику и строительство. Жилищное строительство увеличилось на 21,8%, введено 376,7 тыс. кв. м жилья.

Согласно краткосрочному экономическому индикатору (КЭИ), по итогам первого полугодия 2025 года экономика Казахстана выросла на 9%, что является абсолютным рекордом последних лет. Наибольший вклад внесли транспорт, строительство и торговля.

За исключением Восточно-Казахстанской области, все регионы продемонстрировали рост. Это подтверждает: Казахстан не просто сохраняет устойчивость на фоне глобального замедления, а становится одной из самых динамично развивающихся экономик региона.