По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за первые пять месяцев текущего года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обеспечили ключевые отрасли экономики — от промышленности и сельского хозяйства до строительства, транспорта и торговли, передает BAQ.KZ.

Промышленность выросла на 6,4%. Лидером по темпам стала Жамбылская область с ростом на 22,9% — благодаря добыче руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. Высокие показатели также зафиксированы в Шымкенте (+18,9%), Туркестанской области и Жетысу (+14,8%), а также в Алматы (+14,1%).

Сельское хозяйство показало стабильную динамику: рост составил 4,0%. Выше всего показатели в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%).

Строительная отрасль прибавила 15,4%. Особенно высокий рост зафиксирован в Кызылординской области (+64,5%), Костанайской (+57,8%), Астане (+51,8%) и Туркестанской области (+46,6%). В Мангистауской области объёмы строительства удвоились — благодаря крупным инфраструктурным проектам.

Жилищное строительство продолжает набирать обороты: с января по май введено более 6 млн кв. м жилья (+5,7%). Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2% — в приоритете транспортная, социальная и производственная инфраструктура.

Торговля увеличила оборот на 7,8%. Оптовая торговля выросла на 8,3%, розничная — на 6,5%. Наивысший рост в Туркестанской области (+66,2%), Акмолинской (+48,9%) и Шымкенте (+23,1%).

Сфера связи и телекоммуникаций прибавила 2,8%, во многом благодаря интернет-услугам (+13,9%).

Транспорт показал рост на 23,1%, чему способствовали рост объёмов грузоперевозок железнодорожным транспортом (+17%) и трубопроводной транспортировки (+13,8%). Лидеры по темпам — область Жетысу (+39,1%), Абайская (+17,7%) и Актюбинская область (+11,3%).

Правительство подчёркивает, что реализация поручений Президента по обеспечению устойчивого экономического роста находится на особом контроле. Власти обещают и далее поддерживать развитие регионов и приоритетных отраслей.