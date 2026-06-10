Экономика Казахстана выросла на 6,5% в 2025 году – Минфин

Экономика Казахстана по итогам 2025 года выросла на 6,5%, а собственные доходы республиканского бюджета увеличились на 17,5%. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил министр финансов Мади Такиев, представляя отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, основными приоритетами Правительства остаются обеспечение качественного экономического роста, повышение доходов населения, устойчивость государственных финансов и выполнение социальных обязательств.

"По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%. Для сравнения, в 2024 году рост ВВП составлял 5%. Основной вклад в рост внесли транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля", – отметил министр.

При этом инфляция по итогам года составила 12,3%, среднемесячная заработная плата достигла 442 тысячи тенге, а уровень безработицы сохранился на отметке 4,6%.

Государственный долг Казахстана по итогам года составил 36,4 трлн тенге или 22,8% к ВВП. Активы Национального фонда достигли 73,8 млрд долларов США.

Почему бюджет недополучил 336 млрд тенге

По данным Минфина, поступления республиканского бюджета составили 21,4 трлн тенге или 99% от плана. Собственные доходы без учета трансфертов достигли 15,3 трлн тенге.

Недоисполнение плана составило 336 млрд тенге.

Как пояснил Такиев, на это повлияли снижение средней цены на нефть с прогнозных 75 до 69 долларов за баррель, сокращение экспортных поставок на 1,7 млрд долларов, а также уменьшение налоговых платежей со стороны 134 крупных предприятий на 709,3 млрд тенге.

Вместе с тем по сравнению с 2024 годом доходы бюджета выросли на 1,8 трлн тенге.

Налоговые поступления увеличились на 2,2 трлн тенге или на 17,5%. Поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 880 млрд тенге, а по НДС – на 932,5 млрд тенге.

Кроме того, эффективность камерального контроля позволила взыскать в бюджет 388 млрд тенге против 262 млрд тенге годом ранее.

"В 2025 году из бюджета возвращено 1 трлн 354 млрд тенге НДС, что на 138 млрд тенге больше, чем в 2024 году", – сообщил министр.

По его словам, дальнейшая работа будет направлена на расширение устойчивой ненефтяной доходной базы, повышение качества налогового администрирования и сокращение неэффективных налоговых льгот.