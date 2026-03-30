Несмотря на доходность пенсионных накоплений на уровне 10–13% годовых, казахстанцы в ряде периодов фактически не ощущают роста своих сбережений. Причина - инфляция, которая может «съедать» значительную часть инвестиционного дохода, передает BAQ.kz.

Ситуацию прокомментировал экономист Бауыржан Искаков.

По его словам, ключевым показателем является не номинальная доходность, а реальная — то есть с учетом инфляции. Именно она отражает, увеличиваются ли накопления в реальном выражении.

«Последние годы фонд демонстрирует доходность на уровне 10–13% годовых, что формально выглядит приемлемо. Однако в те же периоды инфляция в Казахстане в отдельные годы достигала 15–20%. Это означает, что значительная часть инвестиционного дохода фактически нивелируется ростом цен. В результате вкладчики в отдельные периоды сталкиваются с отрицательной реальной доходностью», – отметил эксперт.

Почему так происходит

Экономист объясняет, что такая ситуация во многом связана с инвестиционной моделью ЕНПФ.

Основная часть пенсионных активов размещается в государственных ценных бумагах и инструментах квазигосударственного сектора.

«Такая структура позволяет снизить риски и обеспечить предсказуемость доходов. Однако одновременно она ограничивает потенциал более высокой доходности. В итоге фонд выполняет скорее функцию сохранения средств, чем их активного приумножения», – пояснил Бауыржан Искаков.

Что это значит для вкладчиков

На практике это означает, что даже при наличии инвестиционного дохода покупательная способность накоплений может снижаться.

Если инфляция растет быстрее доходности, реальные сбережения не увеличиваются, а в отдельных периодах могут даже уменьшаться.

По мнению эксперта, при текущих параметрах системы рассчитывать на устойчивую высокую реальную доходность пока не приходится.

«Главный вызов сегодня заключается не столько в уровне доходности фонда, сколько в опережающем росте цен. Именно инфляция снижает покупательную способность пенсионных накоплений. При текущих параметрах системы ожидать заметного роста реальной доходности сложно», – подчеркнул он.

В этих условиях особое значение приобретает вопрос повышения эффективности управления пенсионными активами и их диверсификации.

Эксперты отмечают, что без изменения структуры инвестиций и снижения инфляционного давления обеспечить ощутимый рост пенсионных накоплений будет затруднительно.