Экономист объяснил, почему Казахстану не стоит ждать быстрой диверсификации

Казахстану потребуются годы, чтобы заметно снизить зависимость экономики от сырьевого сектора. Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что нынешние инвестиционные показатели стоит воспринимать как начало долгого процесса, передает BAQ.KZ.

За период с 2019 по 2026 год в Казахстане реализовали 1 226 инвестиционных проектов на 8,7 трлн теңге. Они позволили создать 106,8 тыс. постоянных рабочих мест. За восемь месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал выросли на 17%, реальный рост с учетом изменения цен составил 8,1%.

Чеботарёв признается, что относится к подобной статистике осторожно.

«К таким красивым отчётам отношусь всегда настороженно, потому что видел бюджет и знаю, сколько там на самом деле нефти и нефтяных доходов. И я точно знаю, что диверсификация никогда не бывает быстрой и простой», - сказал аналитик.

По его словам, примеры других стран показывают, что перестройка экономики занимает десятилетия.

«Нет ни одной страны в мире, которая слезла бы с сырьевой иглы за пятилетку без огромных шоков. Южная Корея шла от нищей аграрной страны к хайтеку больше тридцати лет. Малайзия отстраивала несырьевую экономику поколениями. ОАЭ до сих пор, несмотря на весь блеск Дубая, сидят на нефти плотнее, чем кажется со стороны. Это работа не на один президентский срок и не на один отчётный год», - пишет Чеботарёв.

Поэтому 1 226 реализованных проектов он предлагает оценивать не как конечный результат, а как первые шаги.

«Судить о них по принципу "вот сейчас построили завод, где же мгновенный расцвет" бессмысленно. Диверсификация измеряется не кварталами, а тем, что остаётся через десять и двадцать лет», - считает аналитик.

Одним из признаков движения экономики он называет частные инвестиции в отрасли, связанные с обработкой и внутренним производством.

«В отрасли, важные для диверсификации, идут настоящие инвестиции, частные деньги, которыми кто-то рискует всерьёз. Это значит, что спрос на продукцию уже сформировался. Инвестор не вкладывает миллиарды в то, что потом некому продать», - пишет Чеботарёв.

В качестве примера он приводит стройматериалы и пищевую промышленность.

«Если в стройматериалы зашло 242 проекта, значит в стране реально строят и материалы разбирают, что подтверждается темпами ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. Если в пищевую промышленность 265, значит есть рынок сбыта и потребитель. Инвестиция это не причина развития, а его следствие. Деньги приходят туда, где спрос уже есть», - отметил аналитик.

Копировать опыт других стран Казахстану, по его мнению, бессмысленно из-за собственных экономических и географических условий.

«Казахстан девятая страна мира по территории, а живёт нас всего около 20 млн. Мы занимаем около 70% экономики всей Центральной Азии и держим главный сухопутный мост между Китаем и Европой. Такого набора вводных нет больше ни у кого, поэтому и диверсификация у нас будет своя, не южнокорейская и не эмиратская», - считает Чеботарёв.

Он противопоставляет административный и рыночный подходы к развитию промышленности.

«Административная модель спускает план, назначает отрасль, заливает деньгами и строит завод, под который потом ищут покупателя. Рыночная модель наоборот пляшет от спроса, который появляется первым, а завод приходит за ним следом, потому что инвестор увидел прибыль. Первая создаёт памятники освоенным бюджетам. Вторая создаёт живые производства, которые стоят сами», - пишет он.

По оценке аналитика, ждать быстрых результатов от диверсификации экономики не стоит.