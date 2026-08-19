Экотуризм может стать локомотивом экономики Казахстана — Азаматхан Амиртаев

Из Восточно-Казахстанской области, из Катон-Карагая, на связь вышел Альтайыр Нурбекулы, работающий в сфере туризма. Он спросил, какому направлению следует отдавать приоритет – экологическому или санаторно-курортному туризму, а также поинтересовался, какие меры необходимы для создания новых рабочих мест в туристической отрасли.

«Экотуризм может стать локомотивом нашей экономики. Мы видим, какая у нас огромная и прекрасная природа – люди со всех уголков мира приезжают, чтобы увидеть её. Но мы пока не можем предложить им маршруты и обеспечить безопасность на этих маршрутах. Поэтому сегодня нам необходимо развивать экотуризм. Для нас “Казахтуризм” должен сделать экотуризм одним из основных направлений», – сказал Азаматхан Амиртаев.

По словам председателя партии, экотуризм не обязательно требует дорогих гостиниц и сервиса высокого уровня.

«Например, миллионы людей хотят побывать на Арале. Там стоят высохшие корабли, и люди хотят увидеть их своими глазами. Им нужны лишь маршрут и место для проживания. VIP-гостиница для них не обязательна. То есть мы можем развивать экотуризм в нашей стране, не вкладывая огромные средства», – отметил он.

По мнению Амиртаева, развитие экотуризма способно принести значительные доходы экономике страны.

«В будущем это может приносить нам до миллиарда долларов. Каждый турист будет оставлять от 500 до 1000 долларов. С экономической точки зрения это очень выгодно для нашей страны. Мы поднимаем этот вопрос уже последние пять лет», – сказал председатель партии «Baytaq».

Вместе с тем он подчеркнул необходимость развития и санаторно-курортного туризма.